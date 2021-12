Armand Marchant slalomt naar knappe 7e plaats in Val d'Isère

Aan Clément Noël was er niets te doen. De Fransman boekte zijn 9e Wereldbekerzege na winst in de 1e en 2e run.

Aan Belgische zijde was het uitkijken naar Armand Marchant. Hij was pas 18e in de eerste run, maar in run twee presteerde hij ijzersterk. Onze landgenoot, die dinsdag zijn 24e verjaardag viert, zette de 3e tijd neer.

Met zijn totaalchrono was hij net 2 seconden trager dan de winnaar. Hij eindigde op plaats 7. Marchant behaalde zo zijn op één na beste resultaat ooit in de wereldbeker, op 5 januari 2020 werd hij al eens 5e in Zagreb.

"Ik voelde me heel goed vanaf de start, maar tegen het einde van de run werd het lastiger", vertelde Marchant. "Dat toont aan dat ik nog wel wat werk heb, maar ik ben heel blij."

Nadat hij de Olympische Winterspelen van 2018 miste vanwege een lange revalidatie na een horrorcrash wil hij volgend jaar schitteren op de Spelen in Peking.