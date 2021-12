Oscar Piastri snelt in debuutseizoen meteen naar titel in Formule 2

Oscar Piastri maakt al het volledige F2-seizoen indruk: ook in Abu Dhabi pakte hij uit met een knappe inhaalrace. Vanaf P10 knalde hij naar de 3e plaats voor zijn ploegmaat Robert Shwartzman (Prema Powerteam).

Piastri heeft in het klassement nu 57,5 punten voorsprong op zijn ploegmaat en is zo zeker van zijn derde wereldtitel op rij. Vorig jaar kroonde hij zich in zijn eerste seizoen in de Formule 3 al tot kampioen, in 2019 was hij de beste in de Formule Renault Eurocup.

Toch krijgt Piastri volgend jaar geen zitje in de Formule 1. De Australiër gaat aan de slag als reserverijder bij Alpine en ziet zijn Chinese concurrent Guan Yu Zhou wel in actie komen bij Alfa Romeo.