Op sneeuwklas in Val di Sole: "Geen ijspiste, je moet duwen om snelheid te behouden"

"We glijden hier niet constant weg, maar er is wel een klein laagje waar je wegzakt waardoor het vrij zwaar zal zijn. Je moet duwen om je snelheid te behouden."

"Anderzijds is het voor iedereen bang afwachten wat het morgen zal geven. We hebben wel geluk met het weer, want de omstandigheden van zaterdag - tijdens de officiële training - worden normaal ook de condities van vandaag."

"In deze omgeving werken is een droom", zegt Mannaerts in de Italiaanse bergen. "Veldrijden als olympische sport is een ultieme droom, maar dit komt al een stukje in de buurt."

"De timing is er om te werken aan internationalisering"

Crossen op sneeuw of ijs: is dat geen gevaarlijke bedoening? "Ik ken omlopen die veel gevaarlijker zijn", nuanceert Chris Mannaerts.

"Woensdag sneeuwde het en die sneeuw hebben we goed kunnen aanrijden. Nu is het droog, maar het had anders en gevaarlijker kunnen zijn."

Bij Flanders Classics staat er alleszins wat druk op de ketel, zo geven ze toe. Het grotere plaatje is om veldrijden op de olympische agenda van het IOC te krijgen. Val di Sole moet een promoplaatje worden.

"Het is een belangrijke wedstrijd, ja. We zijn hier al heel lang mee bezig. We hebben de eerste gesprekken 2,5 jaar geleden gevoerd en we zijn hier eindelijk beland."

Is het dan nu of nooit? "Dat is moeilijk. De timing is er wel om te werken aan de internationalisering. Zo was Besançon enkele weken geleden ook een fantastische nieuwkomer. We willen dat bevestigen."