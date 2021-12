Makelaar bevestigt: "Romelu Lukaku zal nog terugkeren naar de Serie A"

Na een moeilijke periode bij Manchester United gooide Romelu Lukaku twee jaar geleden het roer om met een avontuur bij Inter. Het doel: Juventus na 9 seizoenen onttronen in de Serie A.

In zijn tweede seizoen bij de Nerazzurri slaagde Lukaku in die opdracht. Met 64 goals in 95 wedstrijden loodste de Belgische scherpschutter Inter naar zijn eerste landstitel in 11 jaar.

Door financiële moeilijkheden bij de kersverse Italiaanse kampioen kon Chelsea de Rode Duivel deze zomer terughalen naar de Premier League voor een recordbedrag van 115 miljoen euro, maar een terugkeer naar Italië is niet uitgesloten.

In een interview met de Italiaanse krant Tuttosport vertelt Federico Pastorello, de makelaar van Lukaku, dat het Italiaanse luik van zijn carrière nog niet is afgesloten. "Op een dag zullen we Lukaku weer in de Serie A aan het werk zien", zegt Pastorello.

"Lukaku houdt van Italië. Maar momenteel is het aan Chelsea om van de kwaliteiten van Romelu te profiteren."

Na een blessureperiode lijkt Lukaku de draad weer te hebben opgepikt bij Chelsea. In de Champions League scoorde hij alvast weer tegen Zenit Sint-Petersburg. Breit hij daar vanmiddag tegen Leeds een vervolg aan?