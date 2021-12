Kimeli ambitieus voor EK-veldlopen: "Met dit team mikken we op top 5"

Michael Somers, Nicolaï Saké, Pieter-Jan Hannes en Isaac Kimeli verdedigen vandaag de eer van ons land op het EK veldlopen bij de mannen. Die laatste is alvast met gezonde ambities naar Dublin afgezakt. Vooral het parcours sterkt Kimeli in zijn "top 5"-ambities: "Het rondje ziet er veelbelovend uit. "

Isaac Kimeli is straks de spits van de Belgische veldloopploeg op het EK in Dublin. Onze landgenoot stelt zowel individueel als collectief ambitieuze doelstellingen voorop. "Ik hoop zelf zeker in de top 10 te eindigen, een podiumplaats zou de kers op de taart zijn", klinkt het. "Ook het team dat we dit jaar meegenomen hebben naar Dublin is in staat om mooie dingen te laten zien. Dit ensemble kan mikken op een top 5-plaats, geloof ik.”

Het kwartet met Michael Somers, Nicolaï Saké, Pieter-Jan Hannes en Kimeli moet dan wel afrekenen met de beau monde van de atletiekwereld. Onder anderen Jakob Ingebrigtsen, de olympische kampioen op de 1.500 meter, is een van de té kloppen mannen in Ierland.



“Iedereen zal inderdaad naar hem loeren tijdens de race. Hij is de topfavoriet. Maar in het veldlopen kan alles. Het is niet zoals op de piste ronddraaien. In 2019 ging er bijvoorbeeld een nobele onbekende Zweed (Robel Fsiha) met de titel lopen."

"Het parcours ziet er veelbelovend uit"

Kimeli krijgt in Dublin alvast een parcours voorgeschoteld dat hem aanspreekt. In tegenstelling tot de laatste CrossCup-manche in Roeselare - waar onze landgenoot zich liet verrassen door zijn ploegmakker Somers - zal hij niet in het slijk moeten ploeteren.

“In Roeselare had je een jeep nodig om door het parcours te ploeteren. Ik ben meer een Ferrari. In die modderpoel was ik meer aan het parkeren dan dat ik aan het lopen was."

"Vandaag krijgen we een traject dat wel goed beloopbaar is. Daarenboven kijk ik vooral met een glimlach naar de vele hoogtemeters. Dat ligt me wel. Het parcours ziet er dus veelbelovend uit."

Kan Kimeli vandaag zijn innerlijke Ferrari van stal halen?