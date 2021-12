Jumbo-Visma laat Groenewegen naar Team BikeExchange gaan: "Te mooie kans"

Na de dramatische val van Fabio Jakobsen bleef Jumbo-Visma zondebok Dylan Groenwegen altijd steunen. Ook toen de Nederlander een schorsing van 9 maanden uitzat. Maar nu komt er na 6 jaar onverwacht een einde aan de samenwerking.

Groenewegen kreeg een aantrekkelijk sportief voorstel van Team BikeExchange. "Team Jumbo-Visma is misschien wel de beste ploeg die er is", zegt hij. "De enige reden waarom ik vertrek, is het sportieve perspectief."

"Ik zal de Nederlanders om me heen en de Nederlandse mentaliteit misschien wel gaan missen, maar deze kans was te mooi om te laten lopen. Ik ben blij dat we snel een overeenkomst hebben gevonden."

Groenewegen kiest voor een avontuur bij Team BikeExchange, waar hij het speerpunt wordt voor de sprintkoersen. De Nederlander laat met meer dan 50 overwinningen een erfenis achter bij Jumbo-Visma.

Ploegbaas Richard Plugge ziet Groenewegen dan ook met tegenzin vertrekken. "Maar we hebben altijd een goede relatie gehad, dus besloten we mee te werken aan zijn wens om te vertrekken. Ik hoop oprecht dat hij opnieuw succesvol zal zijn."