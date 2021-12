Vanthourenhout over WK-parcours: "We mogen opnieuw de Grote Drie verwachten"

"De eerste 150 kilometer zullen gesloten zijn"

"Er zitten voor mij geen verrassingen meer in", glimlacht hij. "De eerste strook loopt langs de kust, maar voor waaiers vrees ik niet. Het is maar zo'n 40 kilometer, dat is vrij kort. Die eerste veertig kilometers zullen niet doorslaggevend zijn op een koers van 275 kilometer."

"Lokale lus met echte Alaphilippe-klim"

De beslissing zal wellicht vallen in de 12 plaatselijke ronden. Daar ligt één lastige klim, waarvan de naam de lading niet dekt: de Mount Pleasant. "Een echte Alaphilippe-helling", ziet Vanthourenhout.



"De echte punchers vinden daar een klim naar hun hart, met ook een korte steile strook in tot 14 procent. We zullen de gekende namen vooraan zien zoals op de voorbije WK's en in de klassiekers: Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert."

"Qua hoogtemeters, het zullen er zo'n 4600 zijn, leunt het parcours aan bij Luik-Bastenaken-Luik of de wegrit in Tokio. Dat is best zwaar dus. Maar voor de namen die ik net noemde hoeft dat helemaal geen probleem te zijn."

Wie Australië zegt, zegt hitte en een brandende zon. Kan het weer bepalend worden? "In september is het er vrij normaal, niet extreem warm of koud. Op dat vlak zullen er geen problemen of verrassingen zijn. De verplaatsing wordt wel belangrijk, door het grote uurverschil."