Vansevenant en Cavagna gewond bij ongeval op training in Spanje

Het ongeval gebeurde woensdag al op training in Spanje. Over de omstandigheden geeft het team geen details.

Vansevenant is intussen al opnieuw in België. Hij brak zijn duim, maar moet niet geopereerd worden. De 22-jarige renner zal hier verder behandeld worden.

Cavagna ligt wel nog in het ziekenhuis in Valencia. Hij brak bij het ongeval een ruggenwervel en een operatie is noodzakelijk. Die zal normaal gezien maandag gebeuren. Uit onderzoek blijkt wel dat er geen neurologische schade is.

Deceuninck-Quick Step bedankt ook het medische team ter plaatse en wenst de renners een snel herstel toe.