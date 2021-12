Strijdtoneel van (top)clubs in de schaduw: "1B is niet zaligmakend voor beloften"

Ver van de aandacht voor de JPL, het Europese voetbal en het bekervoetbal vechten onze profclubs nog een ander robbertje uit. Op een toneel dat voorlopig weinig aandacht krijgt. Nooit eerder was de inzet van de beloftencompetitie nochtans hoger. Bijna halfweg de competitie staat vanavond de topper tussen de beloften van Racing Genk en Club NXT op het programma.

Trebel, De Pauw, Botaka

Een historisch akkoord werd het afgelopen zomer genoemd. Na maanden van onderhandelen en geruzie was er eindelijk een overeenkomst tussen alle partijen (profclubs onderling en met de amateurclubs) om in totaal 14 beloftenteams van profclubs vanaf het seizoen 2022-2023 te verspreiden over 1B, 1e nationale en 2e amateur (zie kader, onderaan). Sindsdien is de strijdbijl geslepen. De topclubs willen hun beste jeugd kosten wat het kost volgend seizoen in 1B aan het werk zien. Aan vele kleine dingen merken ze in Genk dat de strijd meer dan andere seizoenen op het scherpst van de snee wordt gevoerd. Dat begint bij de opstellingen en de tactiek. Bij concurrent Anderlecht staat de afgeserveerde Adrien Trebel geregeld aan de aftrap om zijn werkgever zo toch nog een dienst te bewijzen met al zijn ervaring. Bij Antwerp vervult Nill De Pauw geregeld die rol, bij AA Gent Jordan Botaka, bij Charleroi de laatste weken Guillaume Gillet. De regel is dat elk beloftenteam 1 speler ouder dan 23 jaar mag selecteren en twee spelers tussen 21 en 23 jaar. De rest moet onder 21 zijn. “Je voelt de motivatie bij veel clubs voor de matchen van de beloften. Ook bij ons heeft het bestuur duidelijk gemaakt dat we absoluut bij de top vier willen eindigen”, zegt Hans Somers, beloftencoach van Racing Genk.

“Natuurlijk is het resultaat dan belangrijker dan anders, we willen die top vier zo snel mogelijk veilig stellen. Dat is extra druk in vergelijking met vorig seizoen.”

Genk is goed op weg. De spelers van Somers kunnen na 8 matchen een perfect rapport voorleggen. Winnen ze vanavond op het veld van Club NXT, de nummer drie, dan doen ze een uitstekende zaak tegen een rechtstreekse concurrent.

“Als het vijf minuten voor het einde 1-0 staat, zal ik misschien sneller geneigd zijn om achteraan alles dicht te gooien. We zullen bij Genk nooit onze filosofie helemaal verloochenen voor het resultaat, maar een belangrijke match over de streep trekken is ook deel van het leerproces op die leeftijd.”

De klassieke strijd tussen de topclubs

Op nog andere manieren merk je dat de beloftencompetitie belangrijker is geworden. Clubs zette er zelf meer op in en de fans volgen. Genk, Anderlecht en Club Brugge hebben op sociale media een apart kanaal voor hun jeugd. “Fans vragen er ook meer en meer naar”, zegt Hans Somers. En voor de topmatchen van de beloften en de wedstrijden in de Youth League tellen ze meer fans dan vroeger in Genk. De weg is wel nog lang. Genk en Club Brugge spelen vanavond hun negende wedstrijd in reeks A. De top vier na 22 matchen in de A-reeks mogen volgend jaar aantreden in 1B. “Ik verwacht dat de strijd voor die vier plaatsen zal gaan tussen ons, Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Standard en Charleroi”, zegt Somers. “Al is Charleroi de laatste matchen aan het afhaken.” “Wedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht zijn altijd van een hoog niveau. Te vergelijken met de Youth League. Tegen de andere clubs hang het een beetje af van de lichting die ze hebben. Maar Gent zet met het aantrekken van Emilio Ferrera ook duidelijk in op de jeugd.”

"Kleine foutjes leren maken en tempo breken"

Waarom profclubs hun beloften graag in competities met volwassen (semi-) prof laten voetballen, is ondertussen geen geheim meer. Club NXT leverde vorig seizoen in 1B het bewijs van het nut daarvan. Ondanks 19 nederlagen - tegenover twee zeges - en een karrevracht aan tegengoals zette de spelers van trainer Rik De Mil grote stappen. “Ook als we aan het afzien waren tegen City, deden de spelers de juiste dingen, zoals kleine foutjes maken om het tempo te breken. Dat kan je nergens beter leren dan in een profcompetitie zoals 1B", zei De Mil daarover na een gelijkspel in de Youth League tegen Manchester City in Het Laatste Nieuws. Extra bewijs zijn de speelminuten die piepjonge Club-spelers als Noah Mbamba, Ignace Van der Brempt, Cisse Sandra bij de A-ploeg krijgen dit seizoen of de basisplaats van Maxim De Cuyper bij 1B-leider Westerlo. Wie had een aantal jaar geleden durven voorspellen dat clubs zouden strijden voor een plekje in het zo vaak verguisde 1B?

"1B is niet zaligmakend, er gaan spelers uit de boot vallen"

De focus van de topclubs ligt duidelijk op 1B, maar dat wil niet zeggen dat andere clubs teleurgesteld zijn dat ze strijden voor 1e nationale of 2e amateur.

"We zouden het prima vinden om in 1e nationale te kunnen spelen met onze beloften", zegt Henk Mariman, Academy manager bij OH Leuven. "Ook daar speel je tegen volwassen spelers met meer ervaring."

Volgens Mariman is 1B zeker niet zaligmakend. "Kijk naar Nederland. Daar hebben een aantal clubs hun beloften uit de tweede afdeling teruggetrokken, omdat de stap voor veel jonge spelers té groot was. De stap tussen de U18 en 1B is enorm. Er gaan spelers uit de boot vallen."

Hoe worden de 14 tickets verdeeld?

In totaal 14 beloftenteams kunnen een ticket bemachtigen voor een niet-jeugdreeks: 4 tickets voor 1B, 4 tickets voor 1e nationale, 6 tickets voor 2e amateur. De top 4 van reeks A -> 1B

5-8 reeks A -> 1e nationale

nummers 1 en 2 reeks B - > 2e amateur

9e reeks A -> 2e amateur

Nummers 10,11,12 van reeks A spelen een barragamatch tegen de nummers 3,4,5 reeks B -> voor drie resterende tickets in 2e amateur.

Reeks A

M W V G + - +/- P 1 Racing Genk 8 8 0 0 30 5 25 24 2 Anderlecht 8 7 0 1 19 6 13 22 3 Club NXT 8 6 2 0 27 5 22 18 4 AA Gent 9 5 2 2 21 15 6 17 5 Standard 9 5 3 1 17 15 2 16 6 Charleroi 8 4 2 2 10 14 -4 14 7 STVV 9 3 4 2 9 11 -2 11 8 Zulte Waregem 10 3 7 0 19 29 -10 9 9 Cercle Brugge 10 2 6 2 15 21 -6 8 10 Antwerp 10 2 7 1 10 24 -14 7 11 OH Leuven 8 1 6 1 7 16 -9 4 12 KV Mechelen 9 0 7 2 7 30 -23 2

Reeks B