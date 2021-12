Sneeuwpret in het veld: Liboton, Nys, Boom en Stybar tonen hoe dat moet

Zondag houdt de Wereldbeker veldrijden halt in de sneeuw in Val di Sole. In ons land crossen we vaak in de modder en de regen, maar ook een cross op sneeuw en ijs kan voor spektakel zorgen. Het bewijs? Deze epische sneeuwcrossen uit het verleden.

1980 Wetzikon: Liboton sprint naar wereldtitel in hol van de leeuw

Wetzikon was vroeger een klassieker op de veldritkalender. In 1980 werd het parcours in Zwitersland het decor voor het WK veldrijden. In de sneeuw ging Roland Liboton er toen met de bloemen lopen. Hij zette de thuisrijders een neus. Het was de grote doorbraak van Liboton op zijn 22e. En het begin van een rivaliteit met Zweifel.

1999 Poprad: De Clercq pakt wereldtitel op glad parcours

Erwin Vervecken leek op het ijzige parcours in Slovakije in 1999 op weg naar de regenboogtrui. Maar dat was buiten Mario De Clercq gerekend. Hij reed in de laatste ronde nog naar zijn landgenoot toe. In de sprint pakte De Clercq de wereldtitel en zo was het na de koers oorlog in het Belgische kamp.

2001 Tabor: Slippers kunnen Vervecken niet deren op WK

In 2001 is de strijd om de regenboogtrui weer een ijzige bedoening. Dat speelt in de hand van thuisrijder Dlask in Tabor. Maar ook Erwin Vervecken heeft een superdag. Hij glijdt even weg, maar die val kan hem niet deren. Het wordt een spannende eindstrijd en opnieuw komen Vervecken en De Clercq in strijd voor de wereldtitel. Maar het is Vervecken die het in de sprint afmaakt tegen Dlask. En of het koud was in Tabor. De renners bibberden bij de interviews na de finish en Bart Wellens moest zelfs onderkoeld naar het ziekenhuis.

2005 Sankt Wendel: Eindelijk raak voor Nys na sneeuwcross

In Sankt Wendel wordt het in 2005 een Belgisch onderonsje. Sven Nys was de favoriet op de sneeuw, maar om Erwin Vervecken af te houden kreeg hij ook wat hulp van Sven Vanthourenhout. De twee waren toen twee handen op een buik.

2009 Kalmthout: WB-zege voor Sven Nys na sneeuwstorm

Sneeuwkoning Sven Nys kreeg in 2009 in Kalmthout een parcours waar hij van zou smullen, maar tijdens de race had hij veel materiaalpech. Nys foeterde tijdens de race vooral op zijn ketting. Zo werd het letterlijk en figuurlijk bibberen, maar na al die pech vond hij toch nog het achterwiel van Stybar terug.

2010 Tabor: Geen spijkerbanden, wel een zege voor favoriet Stybar

Iedereen verwachtte sneeuw en ijs op het WK in Tabor. Bandenproducent Dugast had daarom een trucje bedacht om op het ijs te fietsen. Speciale banden met spijkertjes fietsen: de Diavolo. Bij een test op het ijs haalde Sven Nys snelheden tot 30 kilometer per uur. Maar de band werd verboden en dus kwam iedereen met normale banden aan de start. Stybar was de topfavoriet in eigen land,. Sven Nys probeerde hem het vuur aan zijn schenen te leggen, maar hij kwam hard ten val. Stybar reed solo naar de wereldtitel.

2010 Zolder: Boom pakt zijn laatste cyclocrosszege in de sneeuw