Nieuw hoofdstuk in veldloopsoap: organisatie weigert Belgische vrouwen in te schrijven

"Het is zuur", reageert een teleurgestelde Nina Lauwaert op het nieuws. Zij en Lisa Rooms mogen dan nu toch niet meelopen op het EK nu zondag. Ze werden eerst niet geselecteerd door de Atletiekbond, maar vochten die beslissing aan. Ze kregen ook gelijk van de rechter van eerste aanleg, maar nu is het de organisatie die roet in het eten strooit.

De inschrijving van de twee vrouwen komt simpelweg te laat. De deadline was vorige week donderdag. "Als de Atletiekbond vanaf het begin actie had ondernomen, was dit niet gebeurd", vindt Lauwaert. "Vorige week is er door de advocaten gevraagd om ons onder voorbehoud in te schrijven, maar daar zijn ze niet op ingegaan."

De atletes zouden vandaag vertrekken naar Ierland, maar doen dat niet. "Onze advocaten proberen nog verhaal te halen bij de Europese bond, maar het heeft volgens ons geen zin om nog naar daar te vertrekken."

Wat nu? Gaan ze wel door met de rechtszaak? "Ja, dat zeker wel. Het blijft de schuld van de Atletiekbond dat we niet kunnen starten, dus we zullen zeker een schadevergoeding eisen. En meer algemeen willen we ook de selectieprincipes aankaarten en meer gelijkheid."