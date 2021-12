Kim Meylemans blijft op WB in Winterberg hangen op 13e plek

Meylemans is dit seizoen goed op dreef, maar in Winterberg bleef een topprestatie uit. In de eerste run gleed ze naar plek 11, in run twee zette ze een snellere tijd neer maar toch werd ze pas 13e. Dat was ook haar plaats in de einduitslag.

De zege was voor de ongenaakbare Bos. De Nederlandse zette het record op de skeletonbaan in Winterberg scherper en won de twee reeksen. Ze neemt ook de leiding in het WB-klassement.

Meylemans zakt een plaats in de stand naar plek 5.