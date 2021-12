Hannes verraste vriend en vijand met EK-selectie: "Liep 8 maanden geen meter"

Stapt Hannes dan zonder ambities op het vliegtuig richting Dublin? "We geloven wel in een top 6 met ons Belgisch team", deelt de 29-jarige atleet voorzichtig.

“Als Naert, Bouchiki en Abdi mee hadden gelopen, was ik er zeker niet bij. Mijn rol op het EK zal dan ook vooral ondersteunend zijn. Een reserve is belangrijk voor de ploeg om op terug te vallen."

“Ik rook een kans op de selectiewedstrijd in Roeselare en ik heb die gegrepen”, opent Pieter-Jan Hannes het verhaal over zijn verrassende EK- selectie.

In zijn sabbatperiode richtte Hannes evenementenlocatie ‘Ferme Koer’ in Binkom op. Een oude vierkantshoeve die hij opknapte: "We hebben een grote schuur waar huwelijksfeesten doorgaan, een glamping en een tiny house met sauna en jacuzzi.”

De naam Pieter-Jan Hannes verdween plots van de startlijsten in het veldlopen. “In de allereerste lockdown (voorjaar 2020, red.) heb ik voor het eerst in 20 jaar een sabbatperiode genomen", geeft Hannes toe.

Parijs 2024? "Waarom niet?"

Een nieuw begin, een nieuwe trainer. Zijn er dan ook nieuwe doelen? “Mijn trainer en ik hopen de de komende jaren om voor mij het best mogelijke er uit te halen, op welk niveau dat dan ook is", is Hannes realistisch.

En met het best mogelijke, bedoelt hij misschien wel de Spelen in Parijs. ”Wy not?”, verrast de veldloper. “Het zou mij nog trotser maken om er als amateur te geraken dan 5 jaar geleden als prof."

“De 3000 meter steeple wil ik echt een kans geven. Het is wel iets wat me ligt. Met Pieter Desmet - die zelf één van de beste Belgische steeplelopers ooit is - moet dat lukken. En sowieso is die steeple een uitstekend middel om mijn 1500 meter weer goed op de rails te krijgen. Dus we zien wel."