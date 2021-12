Een blik op de reclamemachine Romelu Lukaku: na Maserati en Versace nu ook... Crocs

Want net als de interesse van topclub nam ook de interesse van merken toe om zich aan de Rode Duivel te verbinden. Vooral sinds Lukaku in 2018 een deal sloot met het Amerikaanse Roc Nation, het managementbureau van Jay-Z, explodeerde het aantal samenwerkingen.

Maar wat als we u herinneren aan zijn reclamespot voor Kinder Bueno? Die beelden uit 2010 haalt u ongetwijfeld makkelijker voor de geest. Op dat bewuste moment was Lukaku nog een tienerfenomeen bij Anderlecht.

Ziet u het eerste doelpunt van Romelu Lukaku nog precies voor ogen? Of de beelden van zijn eerste invalbeurt? Wellicht is het flink nadenken.

Luxemerken

Zo promootte Lukaku de voorbije jaren al onder meer het parfum van Abercrombie & Fitch, de scheermesjes van Gillette en de spelconsoles van Sony.

Na zijn transfer richting Inter verbond Lukaku zich bewust aan Italiaanse luxemerken zoals Versace en Maserati, twee sectoren die onlosmakelijk gelinkt zijn aan het land. De recordschutter showt de flitsende outfits en wagens met een natuurlijke flair op zijn sociale media.

"Romelu laat zich horen en is daardoor een rolmodel", vertelde Michael Yormark, CEO van Roc Nation eerder in De Tijd. "Het is aan Romelu te kiezen op welke kansen hij ingaat. We overleggen constant over waar hij staat en waar hij naartoe wil."