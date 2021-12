De snelste ronde in F1: van fait divers naar hardbevochten punt, want elk puntje telt

Er was wel nog een extra voorwaarde aan verbonden: om het punt te krijgen moest de rijder met de snelste ronde wel in de top 10 eindigen. Heel wat waarnemers en racefans vonden het belachelijk, maar meer dan een "fait divers" werd het niet, vooral omdat het nooit een rol speelde in de strijd om de wereldtitel (Hamilton was in 2019 en 2020 heer en meester).

In 2019 kwam de Formule 1 met een "nieuwigheid": om de slotrondes wat interessanter te maken kreeg de rijder met de snelste ronde 1 punt. Helemaal nieuw was de regel niet. Want van 1950 tot en met 1959 was dat al het geval geweest in de F1.

Maar de Nederlander heeft in de laatste ronde de snelste rondetijd laten noteren. Dan krijgt hij daarvoor zoals gebruikelijk is 1 punt voor en dat ene punt bezorgt hem dan de wereldtitel. Heel onwaarschijnlijk, maar het zou helemaal in de lijn van dit seizoen liggen.

Het is een heel onwaarschijnlijk scenario, maar stel je het toch even voor: Lewis Hamilton eindigt zondag als 9e in de GP van Abu Dhabi en Max Verstappen als 10e.

Met een beetje hulp van... mijn ploegmaat

Vaak is de snelste ronde een prooi voor een rijder die in de laatste ronden nog een pitstop voor verse banden kan maken zonder een plaats te verliezen. Met vers rubber en een bijna lege tank is het makkelijker om de snelste ronde te rijden.

Dit jaar is er wel een harde en spannende titelstrijd. En dus is het de eerste keer dat er zo voor de snelste ronde gevochten wordt: elk punt telt. Het leidde tot vreemde taferelen.

Op zijn beurt laat Mercedes zich ook niet onbetuigd. Dat zagen we in Mexico, waar Bottas in de slotfase zelfs 2 pitstops moest maken om - na een tactisch spel met Verstappen en Red Bull - de snelste ronde af te nemen van Verstappen.

Elk punt telt: Hamilton 6 - Verstappen 4

Wat heeft dat gebakkelei voor de snelste ronde de titelrivalen opgeleverd? Hamilton liet in de GP’s van Imola, Monaco, Steiermark, Nederland, Verenigde Staten en Saudi-Arabië de snelste tijd noteren, goed voor 6 punten.

Zonder die punten zou Hamilton vandaag 2 punten in het krijt staan tegenover Verstappen. De Red Bull-rijder reed ook 6 keer de snelste ronde, maar twee keer kreeg hij daar geen punt voor.

In Azerbeidzjan viel hij in de slotfase uit door een bandenprobleem en in Portugal werd zijn snelste rondetijd in de slotronde geschrapt omdat hij te ver buiten de baan had gereden en daarmee de track limits had overgeschreden.

Hamilton had eigenlijk al WK-leider kunnen zijn, want drie keer verloor hij in de slotfase van een GP een puntje. Perez (Brazilië en Engeland) en Gasly (Hongarije) waren de boosdoeners.

De manier waarop Bottas en Perez door Mercedes en Red Bull zijn ingezet om punten af te snoepen van Verstappen en Hamilton is het bewijs dat elk punt dit jaar telt, ook het puntje voor de snelste ronde.

Als die snelste ronde zondag maar niet de titelstrijd beslist, want dat verdient deze spannende titelstrijd niet.