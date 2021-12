De Coninck ziet maar één oplossing voor Europees falen: "Aantal clubs in 1A reduceren"

Belgische treurnis in Europa

"Het is goed dat Gent veel punten sprokkelde, want de UEFA deelt evenveel punten uit voor groepswedstrijden van de Conference League als voor die in de Champions League", opent Wim De Coninck met een positieve noot. "Laat ons hopen dat ze nog verder geraken na de winter, dat zal nodig zijn." Door de slechte resultaten van Belgische clubs in Europa, is de kans groot dat de landskampioen geen CL-ticket meer krijgt over 2 jaar. "Dat zou zeer jammer zijn voor de ploeg die kampioen speelt. Voor de kleinere ploegen in België zou dat wel een goede zaak zijn, want dan groeit de financiële kloof minder snel." Al is er wel hoop volgens De Coninck: "Er komt wel een hervorming van de CL aan voor het seizoen 2024-2025. In die tabel staan we 9e, dus dat ziet er niet vreselijk uit. Maar we kunnen de komende jaren toch maar beter Europees presteren."

Belgische ploegen moeten in de competitie en in Europa met hun sterkste 11 aantreden, waardoor ze overal te kort komen. Wim De Coninck

Hoe komt het dat de Belgische ploegen niet presteren in Europa? "Geen enkele ploeg heeft gebruikgemaakt van het "vangnet". Club, Antwerp en Genk werden 4e. Als zij een plaatsje hoger konden mikken, deden we nog met 4 ploegen mee in Europa." "In vergelijking met Nederland - waar alle 5 de ploegen nog meedoen na nieuwjaar - is dat toch een groot verschil", weet de analist. "Ajax pakte 18 op 18 in de CL en heeft veel financiële slagkracht. Ook de stadions en infrastructuur in Nederland lopen heel wat voor op de onze." "Als we onze blik op de ranglijst afwenden van Nederland, komen we uit bij Schotland en Oostenrijk. Wat daar opvalt, is dat de competitie gespeeld wordt met veel minder ploegen. Die teams kunnen dus veel fitter aan de aftrap komen, wat ons maar niet lukt." "De Belgische ploegen moeten zowel in de eigen competitie als in Europa met hun sterkste 11 aantreden, waardoor de spelers te veel matchen afwerken en net overal tekortkomen."



Enkel Gent overwintert in Europa.

De oplossing: 1A met minder ploegen?

Wim De Coninck ziet dan ook maar 1 oplossing: het aantal ploegen in 1A reduceren. "Bij de landen met een hogere coëfficiënt zien we dat er ruimte is om te schuiven op de kalender. Die hebben wij in België niet." "Het opzet dat we met meer topwedstrijden in Play-off I de kloof met de Europese top zouden dichtrijden, is helemaal mislukt. Integendeel zelfs. We zijn gewoon oververmoeid", voegt hij nog toe. "Om opnieuw de weg naar de top in te zetten, zal op korte tijd ook heel wat moeten veranderen qua accommodaties. Alleen houd je zo niet alle ploegen tevreden en moet je keuzes maken tussen de spanning in de nationale competitie en meedraaien in Europa."



Wedijveren na de winter? Dat zal een utopie worden voor de Belgische ploegen. Wim De Coninck