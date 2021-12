Brecel schaart zich na thriller bij de laatste vier op de Scottish Open

Luca Brecel kon met vertrouwen zijn kwartfinale op de Scottish Open aanvangen. De Belgische snookerbelofte zit in de vorm van zijn leven en fietste donderdag nog vlot door zijn 1/8e finale.



In de kwartfinales, waar er naar een "best of 9 frames" gespeeld werd, trof hij Matthew Selt, de nummer 29 op de wereldranglijst. Op papier een haalbare kaart, maar Selt wipte vorige week wel nog klepper Judd Trump op het UK Championship. Brecel was gewaarschuwd.



Onze landgenoot begon goed aan zijn partij: een 92-break leverde hem het eerste frame op. Selt riposteerde met een 77-break in frame twee en hield tot 3-3 gelijke tred met Brecel.



In het belangrijke zevende frame liet Brecel zijn kansen liggen en was het Selt die op één frame van de zege kwam. Brecel stond met de rug tegen de muur, maar gaf Selt daarna in een nagenoeg identiek frame van hetzelfde laken een broek.



Brecel had het momentum nu aan zijn zijde en maakte het in het beslissende 9e frame af. Onze landgenoot zet zo zijn hemelbestorming in het snooker onverstoord verder en schaart zich bij de laatste vier in Llandudno. Op de wereldranking klimt hij virtueel naar plek 17, nog één plekje onder de felbegeerde top 16.



In zijn halve finale treft hij zaterdagmiddag Anthony McGill, de nummer 15 van de wereld die hij vorige week nog versloeg in York. In de andere halve finale staan snookergrootheden John Higgins en Ronnie O'Sullivan tegenover elkaar.