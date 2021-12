VIDEO: Chelsea-speelster oogst applaus voor ferme beuk tegen veldbestormer

In de slotfase van de wedstrijd liep een jongeman het veld op. De wedstrijd werd even gestaakt en de man probeerde een selfie te maken. Sam Kerr kon de veldbestormer maar matig appreciëren en beukte hem neer met een flinke schouderduw, waarna de man met de staart tussen de benen afdroop.



Van het publiek kreeg de Australische een applaus voor haar actie, maar de scheidsrechter had een andere kijk op de zaak en duwde de Chelsea-spits een gele kaart onder de neus.



"Ik begrijp niet waarom die man niet even kon wachten tot de wedstrijd afgelopen was, dan had hij zijn foto kunnen maken", zuchtte Chelsea-coach Emma Hayes na afloop. "Veiligheid van de speelsters is wel belangrijk", voegde ze eraan toe.



De wedstrijd eindigde overigens op 0-0.