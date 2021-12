Team Qhubeka verdwijnt officieel uit World Tour, 18 teams blijven over

Het was - net als vorig jaar - in de laatste maanden van het jaar duidelijk dat Qhubeka financieel sputterde. Vorig jaar redde het team het nog, dit jaar niet.



De UCI weigerde de registratie van Qhubeka, nadat het team - net als de andere - op verschillende criteria onderzocht was: ethisch, financieel, administratief, organisatorisch.



De 18 teams die op het hoogste niveau overblijven, mogen automatisch deelnemen aan alle wedstrijden op de WorldTour-kalender, net als het Belgische Alpecin-Fenix en het Franse Arkéa-Samsic.



Die twee teams eindigden bovenin de tweede afdeling en zijn zeker van startrecht in de 3 grote rondes (Tour, Giro, Vuelta). Als derde is het Franse TotalEnergies is in 2022 uitgenodigd voor de eendagskoersen op de WorldTour-kalender.