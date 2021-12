Simone Biles gelauwerd door Time voor strijd rond mentale gezondheid

Biles vestigde in 2021 net als tennisster Naomi Osaka de aandacht op het belang van mentale gezondheid. De viervoudig olympisch kampioene van Rio 2016 mikte op de voorbije Spelen in Tokio op zes gouden medailles, maar in de Japanse hoofdstad sloeg ze vanwege mentale problemen de meeste wedstrijden over.

Het turnfenomeen had last van zogenoemde "twisties", een situatie waarbij een turnster tijdens een moeilijke sprong de coördinatie plotseling verliest. Biles, die als lid van de Amerikaanse ploeg wel zilver kreeg na de landenfinale, liet vrijwel al haar individuele finales schieten. Ze kwam alleen in actie op balk, waarop ze brons pakte.

De negentienvoudige wereldkampioene onthulde begin 2018 dat ook zij is misbruikt door Larry Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van honderden turnsters.

Recent getuigde Biles voor de Amerikaanse Senaat over het onvermogen van de FBI, USA Gymnastics (USAG) en het olympisch en paralympisch comité van de Verenigde Staten (USOPC) om actie te ondernemen in de misbruikzaak rond Nassar.