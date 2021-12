Romelu Lukaku is Luc Nilis voorbij als Belgisch clubtopschutter in Europa

Tot gisteren deelden Lukaku en Nilis de koppositie in de Europese clubstatistiek. Luc Nilis kwam in de jaren '80 en '90 aan 38 stuks voor RSC Anderlecht (26) en PSV Eindhoven (11), met ook nog een Intertoto-goal voor Aston Villa.



In zijn 70e Europese wedstrijd scoorde Lukaku in de 62e minuut de 2-2 voor Chelsea in het Champions League-duel bij Zenit Sint-Petersburg. Het was zijn 19e doelpunt in de Champions League (in 37 matchen). In de Europa League (33 matchen) scoorde hij er 20.



"Big Rom", met 68 doelpunten ook topscorer aller tijden van de Rode Duivels, maakte zijn Europese doelpunten voor RSC Anderlecht (8), Everton (8), Manchester United (7), Inter Milaan (13) en Chelsea (3).



Nilis verdeelde zijn goals over Champions League (10), Europa Cup I (8), Europa Cup II (6), UEFA Cup (13) en Intertoto Cup (1).