NBA: Houston verprutst terugkeer Harden en zit aan zeven op een rij

Houston verloor dit seizoen zijn openingsmatch, won zijn tweede en ging daarna 15 keer met de billen bloot. Maar nu zijn ze aan hun beste reeks bezig in 2 jaar, in november 2019 kwamen ze tot 8 successen naeen.



Brooklyn liet wel NBA-topschutter Kevin Durant en LaMarcus Aldridge rusten, James Harden was de beste schutter van de avond, maar zijn 25 punten volstonden niet. Het was de 2e keer dat "The Beard" in Houston was, sinds hij er begin 2021 in zijn 9e seizoen veelbesproken vertrok.



De thuisploeg, die 3 quarters op een rij de beste was, kon rekenen op Eric Gordon (21 ptn) en Garrison Mathews (19). Houston stond 17 punten voor in het begin van het 4e quarter. Brooklyn dichtte de kloof tot 4, maar kwam niet verder.



Houston is met 8 zeges en 16 nederlagen wel nog steeds maar 13e in de Western Conference.