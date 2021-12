Michael Masi waarschuwt: "Schorsing of puntenverlies bij onsportief rijgedrag"

Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) beginnen zondag aan de laatste race met gelijke punten, maar Verstappen telt dit jaar één zege meer. Als beide rijders zondag geen punten scoren, dan is de Nederlander wereldkampioen.

En dus zijn alle ogen op het duo gericht, na de eerdere incidenten op Silverstone, Monza en vorige week in Saudi-Arabië. In onze F1-special van De Tribune vrezen Sam Dejonghe en Gert Vermersch voor een onsportieve afloop van het WK.

Ex-wereldkampioen Damon Hill riep de FIA na de GP van Saudi-Arabië op om duidelijkheid te scheppen en een waarschuwing te geven aan Verstappen en Hamilton en dat heeft Michael Masi gedaan.

Hij wees alle rijders op bepaalde punten in het wedstrijdreglement:

"Artikel 12.2.1 heeft betrekking op inbreuken op de beginselen van eerlijkheid in competitie, onsportief gedrag of een poging om het resultaat te beïnvloeden op een manier die in strijd is met de sportethiek."

En ook artikel 12.4.5 kwam ter sprake. In dat artikel worden mogelijke straffen van stewards behandeld. "Schorsing van één of meerdere competities of aftrek van een deel of alle WK-punten" kan een straf zijn voor onsportief rijgedrag.

Alle rijders kregen deze les van Masi, maar het is duidelijk dat hij twee rijders viseerde bij zijn uitleg. Hamilton en Verstappen, die 2 tijdstraffen kreeg voor incidenten in Saudi-Arabië, zijn gewaarschuwd.