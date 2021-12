Luca Brecel stoomt vlotjes door naar kwartfinales Scottish Open

Brecel is bezig aan een ijzersterk snookerseizoen. "The Belgian Bullet" haalde op de English Open de kwartfinale, schopte het op de belangrijke UK Championship tot de finale en heeft zich nu ook op de Scottish Open bij de laatste 8 geschaard.

In zijn 1/8e finale moest hij zich voorbij de Fergal O'Brien zien te werken, de nummer 78 op de wereldranglijst. Brecel nam vlot het eerste frame maar zag de Ier na een spannend tweede frame de bordjes terug gelijk hangen.

Met een break van 78 won Brecel daarna vlot frame drie. Ook in het vierde frame had O'Brien geen antwoord op Brecel en in het vijfde frame maakte hij het met 58-70 netjes af.

Brecel stoomt zo door richting de kwarfinale in Schotland waar hij Matthew Selt of Scott Donaldson treft. Beide spelers zijn op papier een haalbare kaart voor de in bloedvorm verkerende Brecel.

Zijn kwarfinale levert hem nu al 10.000 pond op en evenveel punten voor de wereldranking. Als Brecel de hoofdvogel afschiet in Llandudno, dan gaat hij naar huis met 70.000 pond.