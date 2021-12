Lauwaert en Rooms: "Nu nog meer zin om zondag de benen te laten spreken"

"Het was een lange dag wachten, maar ik ben super blij met de uitspraak", vertelt Rooms. Dit doet enorm veel deugd. Het was geen evidente beslissing om deze zaak aan te spannen, maar de frustratie van afgelopen jaren had zich wel opgestapeld. Het was juiste beslissing om dit te doen."

"Het was niet simpel, want we hadden gehoopt dat die zaak snel afgerond zou zijn", reageert Lauwaert bij Sporza. "We hebben even twijfels gehad, maar onze advocaten raadden ons aan om te blijven geloven."

"We houden ons vertrekkensklaar, maar moeten ook realistisch zijn"

Ondanks de uitspraak zijn Lauwaert en Rooms nog niet zeker van deelname, want de EK-organisatie moet zijn fiat nog geven omdat de inschrijvingstermijn al afgelopen was. "Maar we hopen dat de Atletiekbond ons snel iets laat weten", zegt Lauwaert. "We houden ons vertrekkensklaar."



"Ik hoop erg hard dat we zondag nog mogen starten, maar het is wel erg kort dag. We moeten ook realistisch zijn", vertelt Rooms.



Zal de heisa van de voorbije weken invloed hebben op hun prestatie, indien ze zondag aan de start mogen verschijnen? "De emoties en stress zullen misschien wel voor een weerslag zorgen", geeft Lauwaert aan. "Maar na deze heisa heb ik nog meer zin om zondag de benen te laten spreken", klinkt het bij beide dames.



Deelname of niet, de twee atletes hebben met hun zaak een sterk statement gemaakt in veldloopland. "Het belangrijkste is dat we met deze zaak hebben aangetoond dat de selectiecriteria moeten herbekeken worden. Of we in Dublin nu 21e of 20e zouden worden, dat mag het verschil niet maken", aldus Lauwaert.



"Al tientallen jaren worden er minder vrouwen naar het EK gestuurd. Er is vroeger al gedreigd geweest met zaken in kortgeding. Dat het niveau van het vrouwenveldlopen al jaren in het slop zit is dan ook een zeer ongegrond argument."