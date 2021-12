Gewichtheffen wordt erkende sporttak en kan op Vlaams geld rekenen

Na de Spelen in Tokio afgelopen zomer doemt over 3 jaar al Parijs 2024 aan de einder op. De Vlaamse regering legt in aanloop naar elke olympiade een Vlaamse topsporttakkenlijst vast met sporttakken die op financiële steun kunnen rekenen.



Gewichtheffen komt nu op die lijst terecht, op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "Met een schitterende 5e plaats op de voorbije Olympische Spelen zette Nina Sterckx het gewichtheffen weer stevig op de kaart", duidt Weyts in een persbericht.



"We investeren al jaren in een stevig onderbouwd topsportbeleid en dat loont ook. Zoals we dit nu onder meer gaan doen in het gewichtheffen, investeren we gericht daar waar we een realistische kans maken op een mondiale top 8 of op een top 3 op Europese wedstrijden."



De Vlaamse Gewichtheffers & Powerlifting Federatie kan nu een beroep doen op financiële steun voor talentdetectie en verdere ontwikkeling van talentvolle gewichtheffers om zich voor te bereiden op deelname aan internationale wedstrijden zoals de Olympische Spelen.