Ex-minister Muyters treedt toe tot Antwerp-bestuur, Dirk Van Oekelen wordt CEO

"Zij zijn geen onbekenden en brengen bijzonder veel en erg diverse ervaring mee, met toonaangevende leidinggevende kwaliteiten en waarden. Ze willen zich met veel passie inztten om een volgend hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van The Great Old."

Ex-speler Dirk Van Oekelen komt naast Sven Jaecques

Naast de Raad van Bestuur heeft Antwerp ook de rest van zijn organigram aangevuld. Algemeen directeur Sven Jaecques krijgt als mede-CEO Dirk Van Oekelen naast hem. Van Oekelen is een ex-speler van onder meer RWDM, Beveren en STVV. Hij zal het niet-sportieve luik voor zijn rekening nemen.

"Van Oekelen combineerde zijn voetballoopbaan met een universitaire studie als bio-ingenieur en later doctor in de wetenschappen. Bij de medische wereldspeler Olympus werd hij CEO en was hij actief in verschillende markten zoals de Benelux en Frankrijk."

"De twee CEO's zijn intussen al gestart met het uitschrijven van een toekomstplan 2.0, met daarbij de verdere uitbouw van de voetbalinfrastructuur. Het management zal die plannen na toetsing door de Raad van Bestuur te gepasten tijde communiceren."