DSM hamert ook bij ploegvoorstelling op filosofie: "Maar soms moet je dingen veranderen"

2021 is een bewogen jaar geweest voor DSM, met nog meer renners die het team hebben verlaten, zoals Benoot en Van Wilder, omdat ze zich niet (meer) in de filosofie konden vinden (voor getuigenissen hierover: zie "lees meer").

"Met de mannen hebben we inderdaad niet het beste seizoen achter de rug", geeft hoofdcoach Rudi Kemna toe. "Maar onze filosofie zal niet veranderen."

Ook zijn collega Roy Curvers gaf toe dat niet alles rozengeur en maneschijn was. "Ik ben niet trots op het afgelopen seizoen. Maar het helpt soms om dingen te veranderen. We willen een inspirerende en motiverende omgeving creëren. Maar de filosofie zal altijd dezelfde blijven."

DSM nam naast Benoot en Van Wilder ook afscheid van de Australiërs Hindley en Storer. Henri Vandenabeele is nu de enige Belg bij de ploeg, hij komt over van het opleidingsteam van DSM. John Degenkolb, min of meer mislukt bij Lotto, is de opvallendste nieuwkomer.

"Dit voelt als thuiskomen", zegt de 32-jarige Duitser, die jarenlang voor enkele vroege voorgangers van DSM reed. "Ik heb destijds genoten van de sfeer in het team en ik voel nog altijd dezelfde spirit, ook al zijn er veel nieuwe gezichten. Ik kijk al uit naar het eerste trainingskamp. We gaan een unieke groep creëren."