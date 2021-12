BEKIJK: Glansprestatie van Kim Mestdagh (28 punten) in de Euroleague

Kim Mestdagh nam het met Schio op tegen Landes uit Frankrijk. In het eerste kwart maakte ze meteen haar intenties duidelijk: haar 5 pogingen vanachter de driepuntslijn gingen allemaal binnen.

Mestdagh trok die lijn door in het volgende kwart. 13 keer wierp ze naar de ring en 10 keer was het raak, goed voor 28 punten in totaal en een scoringspercentage van 76,9%.

Schio won de match uiteindelijk met 64-79, waardoor het Italiaanse team met 13 punten op een gedeelde eerste plaats staat in zijn groep.