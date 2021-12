Australian Open nog niet zeker van komst Djokovic: "Geen medische uitzondering"

Die indruk werd wel gewekt, omdat hij op de selectielijst van de ATP Cup in Sydney, een voorbereiding op Melbourne, staat én op de deelnemerslijst van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Australië eist immers een vaccinatie van sporters om te mogen meedoen. Djokovic heeft in het verleden altijd laten verstaan zich niet te willen laten vaccineren. Vandaar de twijfels over zijn Australische tour. Er staat nochtans wat op het spel: de titelverdediger kan een 10e keer de Australian Open winnen en het recordaantal grandslamtitels op 21 brengen, voorbij Nadal en Federer. Maar de twijfels blijven. En de geruchten dus ook. De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, heeft alvast het gerucht ontkracht dat voor Novak Djokovic een uitzondering wordt gemaakt met betrekking tot vaccinatie. "Om vooraf duidelijk te zijn: niemand kan de Australian Open spelen zonder vaccinatie", zei Tiley. "De enige voorwaarde waaronder je toch anders kan deelnemen, is als je een medische vrijstelling krijgt van de Australische autoriteiten."

Vader Djokovic wil niet dat zijn zoon gaat "door deze chantage"

Dat Djokovic op de eerder deze week verschenen deelnemerslijst staat, zegt volgens Tiley niet zoveel. "Iedereen komt op de deelnemerslijst. Het is geen toezeggingslijst over wie er precies in de loting meegaat. Dat komt over enkele weken wanneer de lijst definitief wordt."



Vorige week liet de vader van de Serviër nog weten dat zijn zoon onder deze voorwaarde niet van plan is af te reizen naar Melbourne. "Onder deze voorwaarden en met deze chantage zal Novak waarschijnlijk niet spelen daar", liet hij in duidelijke taal op de Servische televisie weten.



"Natuurlijk wil hij spelen, want hij is een atleet. Maar niet onder deze omstandigheden. Ik zou het niet doen. En hij is mijn zoon, dus vul maar in." De Australian Open begint op 17 januari.