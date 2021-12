"Met persoonlijkheid en zonder angst": Italiaanse media loven Koni De Winter

Met zijn 19 jaar en 179 dagen was Koni De Winter tegen Malmö de jongste basisspeler ooit bij Juventus in een Champions League-wedstrijd. De Belgische belofteinternational bleek niet onder de indruk van de omstandigheden en speelde ruim 70 minuten aardig mee.



Twee weken geleden stond hij bij zijn debuut tegen Chelsea nog op de rechtsachter, gisteren posteerde Juve-coach Massimiliano Allegri De Winter op rechts in zijn driemansdefensie. Na een systeemwissel schoof hij in een viermansdefensie opnieuw op naar de rechtsback.



De Winter kreeg van zowel La Gazzetta dello Sport als de Corriere della Sera een 6,5 voor zijn optreden. "Bij zijn Europees debuut als titularis toonde hij persoonlijkheid. Hij voetbalde naar voren, zonder angst", schrijven de kranten.



"Een prima debuut", voegt de Corriere dello Sport eraan toe. Ook daar krijgt de Belg een 6,5. "Hij deed zijn taak met precisie en kreeg een applaus bij zijn vervanging. Veelbelovend."



"Hij was de verrassing van Allegri", klinkt het op Tuttomercatoweb (6,5). "Sportief directeur Pavel Nedved zei eerder al dat De Winter heel goed zal worden. Tegen Malmö bevestigde hij zijn kwaliteiten."