Zij verlieten ons in 2021: Jacques Rogge, Jolien Verschueren, Wilfried Van Moer

2021 was een topjaar voor de (Belgische) sport, maar anderzijds ook een droevig jaar. Met onder meer Wilfried Van Moer, Jolien Verschueren en Jacques Rogge namen we afscheid van 3 figuren die elk op hun manier de sportwereld gekleurd hebben. Wie overleed nog allemaal dit jaar? Een overzicht.

Voetbal

In 2020 namen we onder meer afscheid van Diego Maradona, maar ook 2021 was niet bepaald een gelukkig jaar voor het voetbal. Met Wilfried Van Moer (76) verloor het Belgische voetbal een van zijn meest begenadigde middenvelders, terwijl ook succescoach Urbain Braems (87) ons verliet.



De dood van Franck Berrier (37) greep heel wat mensen aan. De voormalige middenvelder van onder meer Standard, Oostende en Zulte Waregem overleed aan een hartaanval tijdens het sporten. In het buitenland viel vooral het overlijden van Gerd Müller (75) op, de Duitse goaltjesdief die door Alzheimer al een tijdje in een nevel was beland. In Frankrijk zorgde de dood van Bernard Tapie (78) dan weer voor een rimpeling. De ondernemer, die ook een wielerploeg rond Bernard Hinault oprichtte, was jarenlang voorzitter en eigenaar van Marseille. Hij won met de club onder meer de Champions League, met Raymond Goethals als coach, maar moest ook spitsroeden lopen toen de club degradeerde na gesjoemel. Ten slotte speelden we ook een afscheidslied voor twee zangers van een legendarische voetbalhymne. Anderlecht-legende Lange Jojo (85) gaf ons de wereldhit "Olé Olé Olé", Gerry Marsden (78) zong zich met zijn Pacemakers de legende in met "You'll Never Walk Alone".

Afscheid van Franck Berrier

Ook deze mensen uit het voetbal overleden dit jaar

Colin Bell (74): legendarische middenvelder van Manchester City uit de jaren 60, die een tribune naar hem vernoemd kreeg Leopoldo Luque (71): Argentijnse aanvaller en spitsbroer van Mario Kempes, die zijn land in 1978 naar de wereldtitel leidde Kristof Delorge (35): ex-speler van STVV, die zijn profcarrière gefnuikt zag door een hersentumor Willy van der Kuijlen (74): Mister PSV en met 311 doelpunten topschutter aller tijden van de Eredivisie Yoo Sang-chul (49): een van de steunpilaren van de Koreaanse ploeg die op het WK 2002 verrassend de halve finales haalde Jean-Pierre Adams (73): Franse voetballer die na een medische blunder 40 jaar in een coma geraakte Jimmy Greaves (81): gepatenteerde doelpuntenmaker van Chelsea en Tottenham Roger Hunt (83): clubtopschutter aller tijden van Liverpool Walter Smith (73): boegbeeld van de Glasgow Rangers, die als coach van de Schotse club 10 titels en een finale van de UEFA-cup behaalde

Willy van der Kuijlen

Wielrennen

In het wielrennen sloeg vooral het overlijden van Jolien Verschueren (31) in als een bom. De veldrijdster streed al een paar jaar tegen kanker en was daarin een inspiratie voor velen. Ook Chris Anker Sørensen (37) heeft de wielerwereld veel vroeger dan verwacht moeten afstaan. De Deense ex-renner verongelukte met zijn fiets in de marge van de verkenning van het parcours voor het WK tijdrijden. Net zoals Lange Jojo en Gerry Marsden in het voetbal overleed met Manfred Aebi (88) ook in het wielrennen iemand aan die ons een onweerstaanbaar nummertje schonk, met name de oorwurm "Ro-da-ni-aaaa", dat gebruikt werd om een naderende koers aan te kondigen.

Chris Anker Sørensen.

Ook van deze mensen uit het wielrennen namen we afscheid

André Dufraisse (94): Frans veldritpionier die 5 keer wereldkampioen cyclocross werd Robert Marchand (109): kranige wielertoerist uit Frankrijk die tal van duurrecords voor 90- en 100-jarigen op zijn naam had staan Willy Verlé (80): een van de bezielers van het wielrennen in Ninove, die onder meer de Ronde van Vlaanderen naar Meerbeke haalde Olivia Podmore (24): Nieuw-Zeelandse baanwielrenster

André Dufraisse (links)

Motorsport

Voor de motorsport was 2021 bepaald een annus horribilis, met onder meer de dood van de Belgische motorcrosslegende Joël Robert (77). De Britten verloren dan weer de 'Stem van de Formule 1" met Murray Walker (97) en ook de omstreden FIA-voorzitter Max Mosley (81) heeft ons verlaten. Ook in Engeland werd er gerouwd na de dood van Frank Williams (79), wiens naam nog altijd voortleeft in de gelijknamige renstal. Met de Argentijn Carlos Reutemann (79) overleed ook een ex-rijder van Williams. In de jaren 70 won hij 12 Grote Prijzen.

Joël Robert

Ook zij draaien nu hierboven rondjes

Sabine Schmitz (51): opgegroeid op de Nürburgring, waar ze jarenlang mensen vervoerde met haar "ring taxi", maar ook bekend als tv-presentatrice (o.a. Top Gear) René Hofer (19): Oostenrijks motorcrosstalent komt om het leven bij een lawine Al Unser Sr. (82): legendarische Amerikaanse IndyCar-race die met 4 zeges (gedeeld) recordhouder is op de Indy 500

Sabine Schmitz

Andere sporten

In 2021 namen we afscheid van de Belg die misschien wel de grootste stempel op de internationale sportwereld heeft gedrukt: Jacques Rogge (79), die zelf ook op hoog niveau had gezeild, geschermd en gerugbyd, leidde het IOC na een woelige periode weer in veiliger water en werd daarvoor alom geroemd. In de Verenigde Staten was het overlijden van Hank Aaron (86) dan weer groot nieuws. De baseballspeler was jarenlang recordhouder wat betreft het aantal homeruns, een record dat hij de al even legendarische Babe Ruth had ontfutseld. In het atletiek ontvielen ons dan weer enkele legendarische kampioenen: Lee Evans (74), wiens wereldrecord op de 400 meter 20 jaar standhield, Tamara Press (83), een drievoudig olympisch kampioene in de werpnummers, en Joeri Sedych (66), wiens wereldrecord hamerslingeren uit 1986 nog altijd op de tabellen staat.

Hank Aaron

Ook overleden in 2021

Leon Spinks (67): voormalig olympisch bokskampioen die in 1978 Muhammad Ali de wereldtitel bij de zwaargewichten ontfutselde Marvin Hagler (66): "Marvelous Marvin" geldt als een van de beste middengewichtboksers uit de geschiedenis Bibian Mentel (48): Nederlandse snowboardster die 3 keer goud won op de Paralympische Winterspelen en overleed aan botkanker Roger Maes (77): viervoudig Volleybalspeler van het Jaar in de jaren 70 Lamine Diack (88): in ongenade gevallen ex-voorzitter van atletiekbond IAAF Andy Fordham (59): imposante dartsspeler met als bijnaam The Viking, die in 2004 wereldkampioen BDO werd





imposante dartsspeler met als bijnaam The Viking, die in 2004 wereldkampioen BDO werd Kyle Anderson (33): Australische darter die in 2013 indruk maakte op het WK darts met een 9-darter. Hannu Mikkola (78): wereldkampioen rally van 1983, op 41-jarige leeftijd Filippo Mondelli (26): voormalig wereldkampioen roeien sterft aan botkanker Reinier Paping (90): winnaar van de legendarische Elfstedentocht van 1963, die in uiterst barre omstandigheden werd verreden Manuel Santana (83): Spaanse tennisser die in de jaren 60 vier grandslamtoernooien won (2x Roland Garros, 1x Wimbledon en 1x US Open) John Madden (85): voormalig NFL-coach en legendarische commentator die zijn naam gaf aan het gelijknamige, razendpopulaire computerspel