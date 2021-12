Vier gewapende mannen vallen binnen bij Mark Cavendish: "Een nachtmerrie"

Enkele dagen na zijn zware val in 't Kuipke kreeg Cavendish ongewenst bezoek in zijn huis in Essex. Hij werd in de vroege uurtjes van 27 november samen met zijn gezin het slachtoffer van een brutale overval.

"Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen onze woning binnen vroeg in de ochtend terwijl we nog sliepen", schrijft de Britse sprinter op Instagram.



"Ze bedreigden mijn vrouw en kinderen en vielen me aan. Terwijl ze ons met een mes onder bedwang hielden, haalden ze ons hele huis overhoop. Er zijn onder meer twee dure horloges met veel sentimentele waarde meegenomen."

"Veel erger: elk gevoel van veiligheid, privacy en waardigheid waar mijn jonge gezin en alle anderen recht op hebben in hun eigen woning, werd ons ook ontnomen."

"Het effect van deze nachtmerrie op mjin familie is hartverscheurend evident, dus ik smeek iedereen die informatie heeft om de ordediensten te contacteren."