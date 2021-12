Vanhaezebrouck: "Geen B-elftal tegen Tallinn, wil positieve mood behouden"

Door de zege van Tallinn tegen Partizan op de vorige speeldag is Gent sowieso de winnaar van groep B in de Conference League. Morgen verwacht Hein Vanhaezebrouck geen tweede cadeau van de Esten. "Ze spelen voor hun tweede plaats, het wordt zeker geen uitloper van de groepsfase", stelt de coach van AA Gent.

"Flora Tallinn is geen gemakkelijke tegenstander. Ginds maakten wij een moeilijke eerste helft door. Pas na de rust waren we beter en uiteindelijk verdienden we daar te winnen. Maar Tallinn slaagde er wel in Partizan te verslaan. Dat is ook niet mis. Ik verwacht een pittige match."



Zondagavond speelt AA Gent tegen Racing Genk. Vanhaezebrouck is niet van plan al te veel spelers te sparen voor de confrontatie in de Jupiler Pro League.

"De kans bestaat erin dat ik wel enkele andere spelers zal laten opdraven. Maar ik ga zeker niet starten met een B-elftal. Ik wil gaan voor de zege. Tegen Famagusta kregen enkele jongens al een kans. Zij krijgen die wellicht morgen ook maar dan is het wel het moment om wat meer te laten zien dan in het verleden het geval was."

Sven Kums en Joseph Okumu zijn er zeker niet bij tegen Tallinn. "Ik hoop die twee zondag te recupereren", aldus HVH. "De wedstrijd met Tallinn blijft toch een Europese match. Wij willen in een positieve mood blijven en dus gaan we voor het hoogst haalbare."