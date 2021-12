Tijd voor het echte werk: deze teams blijven nog over in de Champions League

De groepsfase van de Champions League zit er zo goed als op. 17 teams maken nog kans om de Beker met de Grote Oren te winnen. Enkel in groep F is er nog geen duidelijkheid over de tweede plaats door het slechte weer in Atalanta. Opvallend: slechts één Duits team schopte het tot bij de laatse 16 teams.