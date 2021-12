Straf snookerrecord: Jimmy Robertson haalt 178 punten in één frame (VIDEO)

Wie in snooker de hele tafel in één trek leegspeelt en daarbij telkens rood en zwart combineert, krijgt daarvoor 147 punten, de zogenoemde maximumbreak. Toch slaagde Jimmy Robertson erin om gisteren liefst 178 punten te scoren. Hoe is dat mogelijk?



In het 5e frame tegen Lee Walker had Robertson al één rode bal gepot (= 1 punt) toen hij de witte bal snooker legde achter bruin. De ontsnappingspogingen van Walker liepen verschillende keren mis, wat Robertson in totaal 44 punten opleverde. Daarna potte de Engelsman een 133-break weg, goed voor 178 punten in totaal.



Daarmee verbrak Robertson ook het vorige record, dat sinds 1999 op naam van Dominic Dale stond. Die kwam tijdens het WK van 1999 tot 167 punten.