Sportpsychologe Caroline Jannes: "Goeie coaches gaan op zoek naar fijne lijn"

Coaches kunnen hard zijn. Te hard?

"In de topsport zit je in een sfeer van competitie, passie en hard trainen. Dat is eigen ook aan een topsporter. Hij of zij zal er volledig voor gaan, het is de natuur van een topsporter", begint Caroline Jannes.

"Voor de coach is het een kunst om topsporters goed te sturen. Wees hard als het nodig is, maar luister ook als de atleet daar nood aan heeft. Een goeie coach gaat op zoek naar die fijne lijn en gaat die ook vinden bij zijn atleet."

"Akkoord, in een ploegsport wordt meer leiderschap van een coach verwacht", gaat de sportpsychologe voort. "Een teamcoach moet meer beslissingen nemen dan in een individuele sport. Daar zie je meer overleg tussen coach en atleet."

"Wat we alleszins afraden is je atleet voortdurend corrigeren. Daar haal je de topsporter mee onderuit."

En scheldwoorden naar iemands hoofd slingeren? "Coaches denken dat ze met zulke woorden motiveren, maar je zo help je atleet niet", antwoordt Jannes.

"Neen, je raakt er enkel de persoon mee. Dan ga je te ver."