Poetry on ice: onwaarschijnlijke "alley-oop" verbaast NHL

In 1996 verbaasde Mike Legg de ijshockeywereld door te scoren van achter de goal van de tegenstander. Hij nam de puk daarbij spectaculair mee met zijn stick en duwde die in een vlotte beweging in het doel.

Hetzelfde leek gisteren Trevor Zegras te gaan doen in een wedstrijd tussen Anaheim Ducks en Bufallo Sabres in de NHL. Alleen koos Zegras voor een pass naar zijn maatje Sonny Milano. Een alley-oop in het ijshockey, zeg maar.

"Toen ik Sonny hoorde roepen "Michigan", wou ik de puk tot bij hem krijgen", zei Zegras op de persconferentie nadien.

"Ik dacht dat Trevor de Michigan zou doen, maar omdat hij dat niet uit zichzelf deed, begon ik te roepen. En toen speelde hij naar mij", vulde Milano aan.