Het wederwoord van Team DSM: “Wij willen elkaar sámen sterker maken”

"Dat moet ook, want als je de Tour wilt winnen, doe je dat niet zomaar. Iedereen wil dan ook dat alles perfect in orde is. De hoogtestages, de kledij, het materiaal… Daarvoor hebben we experten in dienst die enorm gedreven zijn, ze willen het verschil maken.”

“Ons doel is duidelijk: we willen wedstrijden winnen met Team DSM. Iedere renner gaat bij ons een engagement aan dat we dat samen - met de hele organisatie - proberen te doen."

Wij staan steeds open voor dialoog die op argumenten gebaseerd is. Dan is alles bespreekbaar.

“Een wielerwedstrijd is al complex genoeg. Een renner moet daarmee bezig zijn, niet met dingen die al lange tijd op voorhand geregeld hadden kunnen worden. Wanneer die tijdig aangekaart worden, is alles heel erg bespreekbaar bij ons."

"Een voorbeeld: we hebben een uitstekende bikefitter, die veel tijd en energie spendeert om iemand optimaal op de fiets te zetten. Moet je dan op de dag van de Ronde van Vlaanderen plots je zadel aanpassen en alle geïnvesteerde middelen weggooien? Dat is ook pijnlijk voor de man die er dag en nacht mee bezig is geweest."

"We willen dus sámen kwaliteit ontwikkelen. En daarbij moet een renner kunnen accepteren dat hij niet alles zelf in de hand heeft. Let op: wij staan steeds open voor dialoog, maar dat moet wel op argumenten gebaseerd zijn. En dan is alles bespreekbaar."

"Het is goed dat er fouten worden gemaakt, daar leer je uit"

Waar loopt het dan mis? "We merken dat het voor sommige mensen moeilijk is om samen te werken. En dat is hier echt belangrijk. Want een moderne wielerploeg bestaat niet alleen meer uit een ploegleider en trainer. Het is nu een omgeving waar je dingen moet kunnen loslaten aan andere mensen."



"Het besef is wel gekomen dat we ons moeten focussen op de basis. We mogen ons ook niet te veel verliezen in die laatste 5% aan details die we met wetenschappers en experten nog kunnen bereiken. Want dat kan fricties opleveren. En zo kom je evenmin tot goeie prestaties."



"Ik hoop trouwens dat alle renners die getuigden zich ook mooie momenten bij onze ploeg konden herinneren. Want hier wordt veel lol gemaakt en gelachen. We zijn geen robots in een gekke werkomgeving, hoor."