Het plan van Jumbo-Visma met "droomaanwinst" Tiesj Benoot: "Hij zal nog finales rijden"

"Dan spreek ik over een droomaanwinst, want op al die terreinen willen we tot de beste teams van de wereld behoren. Hij zal een enorme boost geven."

"Hij is een intelligente jongen met wie je een heel goed gesprek kunt voeren", vult de sportief directeur vandaag aan. "Hij past heel goed bij ons: hij is positief kritisch en weet wat nodig is om succesvol te zijn."

"Tiesj stond al enige jaren op onze lijst met potentiële versterkingen", vertelde Merijn Zeeman gisteren in het persbericht over de komst van onze landgenoot.

"Tiesj zal nog steeds finales rijden"

"Er is geen renner bij ons die zijn eigen ambities opbergt", stelt Zeeman klaar en duidelijk. "Voor alle 29 renners hebben we een plan om hen zo goed mogelijk te maken."

"De klassiekers worden alleszins zijn eerste belangrijke afspraak. Daar is hij een kei in, ook in het Waalse werk. Daarna kunnen we kijken naar de volgende stap, maar we hebben hem niet gehaald als klassementsrenner."

Merijn Zeeman benadrukt tijdens het gesprek meermaals hoe Tiesj Benoot ingezet zal worden tijdens de klassiekers én de rittenkoersen. Nochtans had Benoot begin 2021 verklaard dat hij - in het shirt van DSM - vol zou inzetten op het rondewerk. Is die reconversie dan verleden tijd?

"Je komt niet zomaar in de ploeg van de Tour, maar ook niet in de voorjaarskern"

Jumbo-Visma heeft zijn huiswerk voor het voorjaar stevig gemaakt. Naast Tiesj Benoot werden ook Tosh Van der Sande en Christophe Laporte aangetrokken om de klassieke kern rond Wout van Aert te stofferen. Had de kopman zelf aangedrongen op die kwaliteitsinjectie?

Zeeman: "Het is niet omdat Wout iets zegt, dat we het ook doen. We willen gezamenlijk succesvol zijn, maar ik vraag inderdaad wel veel naar de mening van de renners."

"We willen beter worden in het voorjaar. De sprintkern rond Dylan Groenewegen staat er, de klassementsequipe is geleidelijk uitgebouwd. Zoiets heeft tijd nodig. We hebben dat ook voor het voorjaar uitgetekend en we hebben de voorbije maanden enkele mooie slagen behaald."

De interne concurrentie wordt ook verhoogd. "Dat is noodzakelijk in topsport: er mag niet te veel comfort zijn. Renners moeten uitgedaagd worden om te verbeteren."

"Je komt niet zomaar in onze ploeg voor de Tour, maar je bent ook niet zeker van je plekje in het voorjaar. Daarmee trekken we elkaar richting een hoger niveau."

"Of toch op papier, want het draait om wat we op de weg laten zien. Het gewenste niveau moeten we ook daadwerkelijk bereiken."