Genk-watcher Stef Wijnants: "Met Bernd Storck wordt het discipline en pure ernst"

Schokeffect

We zagen gisteren een sterke persoonlijkheid op zijn voorstelling in Genk. Bernd Storck sprak luid en duidelijk, in het Duits en in het Engels. En iedereen luisterde.

Met Storck wordt het pure ernst in Genk. Discipline is zijn stokpaard, elke seconde van de dag zal er gewerkt moeten worden.

John van den Brom gaf zijn spelers veel vertrouwen. Zij mochten zelf naar oplossingen zoeken.



Met Storck voel je dat er geen ruimte voor improvisatie zal zijn. Hij wil als een voetballeraar zijn spelers tools aanreiken.

Dat gaat zeker een schokeffect teweegbrengen. Benieuwd of het ook gaat werken.

Clubs als Cercle of Moeskroen behoeden voor de degradatie is nog iets anders dan succes boeken met een topclub als Racing Genk. En ervaring bij topclubs heeft de 58-jarige Duitser nauwelijks.