Evaluatie van de nieuwe Wereldbeker: "Bij 16 cabrio's voor je deur verdwijnt de grandeur"

Erwin Vervecken (organisator Golazo), Jurgen Mettepenningen (organisator WB-cross Dendermonde en ploegbaas Pauwels Sauzen-Bingoal), Paul Herygers (cocommentator), Ellen Van Loy (renster) en Francis Bosschaerts (organisator Superprestige Diegem) hebben in eer en geweten hun op- en aanmerkingen gegeven over het nieuwe concept.

"Hoe langer je terugkijkt, des te verder je kunt vooruitzien." Met die wijze woorden van Winston Churchill in het achterhoofd heeft Sporza door een vragenronde met een aantal cruciale spelers in het veldrijden een summiere evaluatie gehouden over de vernieuwde Wereldbeker.

De kalender van de Wereldbeker werd fors uitgebreid

Ook Erwin Vervecken vreest daarvoor. “Het prestigieuze is deels weg.” Less is more is een strategie die velen genegen zijn.

“Ik was vooral verbaasd dat Flanders Classics (de organisator van de Wereldbeker) het plaatje heeft rondgekregen. Dat is een huzarenstukje", vindt Paul Herygers, maar “de exclusiviteit is een beetje verdwenen.”

Met 16 manches, 6 in België en 10 in het buitenland, is de Wereldbeker wel fors uitgebreid en daar knelt voor de anderen het schoentje.

Vlaamse organisatoren krijgen het moeilijk

“Zonnebeke zit in hetzelfde schuitje”, vult Herygers aan. “Als onafhankelijk organisator is het zeer moeilijk om toppers te overtuigen om te komen rijden.”

“Eeklo, een van de oudste crossen van ons land, werd genoodzaakt om af te haken", zegt Vervecken. “Zij moesten organiseren op de dag van het WK op de weg in ons land. Dan is dat een dodelijke dolksteek.”

“Wij in Diegem en Asper-Gavere hebben ooit aan de kar getrokken om de Superprestige van de grond te krijgen en plots zijn we figuranten."

“Wij organiseren al jaren met succes, maar dat telt plots niet meer. We moeten uitwijken en dan zijn we nog niet bij de grote verliezers.”

Wat kan beter?

"Dat je daardoor raakt aan organisaties die het geweldig deden in het verleden, is jammer en misschien zelfs gevaarlijk."

"De Koppenberg, Asper-Gavere, Niel, Dendermonde en Koksijde zijn publiekstrekkers met veel ambiance. Zet die wedstrijden bijvoorbeeld achter elkaar in november en je zult direct het verschil zien in de toeschouwersaantallen.”

"In november begint elk jaar de cross echt te leven en dan zou het interessanter voor het publiek zijn mochten we die periode meer in Vlaanderen blijven."

Een overstap naar de Wereldbeker is niet evident. Zo'n cross organiseren kost meer dan het dubbele van een andere cross. Dat is een serieus financieel risico.

Is de Wereldbeker te zwaar?

Met tien manches in het buitenland vreesden sommigen dat het voor de renners te zwaar zou worden.

“Dat was een must van de UCI, de Internationale Wielerunie. Zij willen internationaliseren. Het resultaat zal zijn dat crossen in ons land mondjesmaat zullen verdwijnen”, is Bosschaerts pessimistisch.

“Toch zijn we sportief op de goede weg,” meent Mettepenningen, "maar niemand zou er baat bij hebben om wekelijks naar het buitenland te trekken."

"België is en blijft het mekka van het veldrijden. Dat mogen we nooit vergeten."

"Vergelijk het met Clouseau, die spelen in eigen land voor bomvolle zalen, maar zouden het ook moeilijker hebben om voet aan grond te krijgen in het buitenland.“

Er is wel één buitenlandse cross die zich meteen heeft geprofileerd als een meerwaarde. “Besançon was tip top in orde. Dat was een heel belangrijk succes voor de Wereldbeker”, is Herygers lyrisch over de nieuwkomer.

Ook Vervecken was gecharmeerd. “De heroïek was aanwezig en daar leeft de cross van, maar (kleine kanttekening) dat was ook zo in Niel. Beklijvende duels onthouden we.”