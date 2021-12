Donkere coronawolk boven Tottenham: 8 bevestigde besmettingen

Antonio Conte bevestigde op zijn persconferentie voor de Europese match tegen Rennes dat 8 spelers en 5 stafleden van zijn club Corona hebben. Hun identiteit wordt voorlopig niet vrijgegeven.

"Elke dag zijn er nieuwe gevallen. Het is een serieus probleem. Iedereen is een beetje bang. We hebben tenslotte allemaal families. Gisteren trainden we: twee positieve testen. Vandaag trainden we: weer twee positieve testen. Wie zal het morgen zijn? Ik? Ik weet het niet."

Voor Tottenham staat donderdag de match tegen Rennes op het programma. Tottenham is nog niet zeker van een plaats bij de eerste twee in zijn groep in de Conference League, dus is het een match met inzet. Zondag speelt Tottenham in principe in de Premier League tegen Brighton. "Het is momenteel onmogelijk om over voetbal te praten", zei Conte.

"We bereiden ons voor op de match tegen Rennes, maar dat is moeilijk. Waarom moeten we risico's lopen?"

Volgens de regels van de Premier League voor dit seizoen wordt een match niet uitgesteld als een club 14 spelers of meer beschikbaar heeft, maar het bestuur van de Premier League kan het geval per geval bekijken als een club een verzoek indient.