Dimitri De Condé: "Wie de nieuwe trainer niet volgt, vliegt eruit"

"Je praat met meerdere mensen. Het was geen makkelijke oefening, maar na wat deze trainer al bewezen heeft, is hij de goede man. Als je zijn vorige opdrachten zag, leek het soms mission impossible, maar hij heeft het altijd tot een goed tot heel goed einde gebracht", zei De Condé.

Dat Genk in de hoek zit waar de klappen vallen, werd door Dimitri De Condé niet onder stoelen of banken gestoken. Wat meespeelde in de keuze voor Storck was dat de Duitser hem naar eigen zeggen kon overtuigen dat Genk dit seizoen nog veel kan bereiken.

"Met je eigen mensen kan het sneller gaan. Het bestuur had zijn visie over die kwestie en ik mijn visie, maar ik heb het aanvaard. De mensen die er zijn, zijn erg behulpzaam en gemotiveerd", sprak de coach.

Ook nu stemde Genk daar niet mee in. Storck maakte er op zijn eerste persconferentie geen geheim van dat hij het graag anders had gezien, maar legt zich neer bij de situatie. Hij leidde woensdag zijn eerste training.

Het is geen geheim dat Dimitri De Condé en Bernd Storck eerder al met elkaar praatten. Dat was zo toen in Genk een opvolger werd gezocht voor Philippe Clement en na het ontslag van Felice Mazzu. Dat Storck toen niet kwam, had onder meer te maken met het feit dat hij zijn eigen staf niet mocht meebrengen.

Mission impossible? "Doel is heel duidelijk Play-off I"

Bij Moeskroen nam Bernd Storck over toen de Henegouwers laatste stonden met 0 op 18 in 2018. En een jaar later deed hij hetzelfde bij Cercle. Mission Impossibles lijken zijn specialiteit. De achterstand van Genk op leider Union is al 15 punten. Minder onmogelijk is Play-off I. Genk staat op zes punten van de nummer vier.

"We hebben gezocht naar een trainer waarvan we denken dat hij op korte tijd een resultaat kan neerzetten en die bewezen heeft op korte termijn een team kan neerzetten", zei De Condé. "Gezien het individuele talent dat we hebben, denken we dat de resultaten en de teamprestaties niet voldoende waren."

"Er moet geen twijfel rond bestaan: het doel is Play-off I halen. Het potentieel is er. Dit is een team dat moet spelen om prijzen te pakken en dat elk team kan kloppen", was de duidelijke ambitie van Storck.



"Met het aanwezige talent kunnen we goede resultaten boeken en spelen volgens de filosofie van de club: attractief en met veel balbezit."

"Bernd Storck heeft ons overtuigd door wat we zagen van hem in het verleden. Als we tegen zijn ploegen speelden, dan zagen we een herkenbaar team en dat is nu net wat we missen momenteel. En anderzijds heeft hij persoonlijkheid en dat gaan we nodig hebben in de situatie waar we in zitten."