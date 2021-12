De vraag van 1 miljoen: moet Max Verstappen straks Lewis Hamilton gewoon van de baan rammen?

Scherven brengen geluk. En in het geval van Max Verstappen zelfs mogelijk een wereldtitel. Want als grote rivaal Lewis Hamilton zondag de finish niet haalt, triomfeert de Nederlander. Moet hij de Brit dan straks niet gewoon van de baan rammen? Of is dat zelfs voor "Mad Max" te krankzinnig?

“I mean… Why not?” Een ludiek filmpje uit 2019 is plots brandend actueel. Het pretkanaal van de F1 schotelde twee jaar geleden een groepje coureurs de beelden van de befaamde slotrace uit 1990 voor. Ayrton Senna reed toen rivaal Alain Prost van de baan - een actie die hem de wereldtitel opleverde.

De reactie van Max Verstappen bij het zien van de video: “Waarom niet?”

Alsof het lot ermee gemoeid is, zit de Nederlander twee jaar na de bewuste opname in dezelfde situatie. Verstappen telt namelijk een gelijk aantal punten met Lewis Hamilton, maar won meer races. Als zijn Britse rivaal zondag niét finisht, is hij sowieso wereldkampioen.

Conclusie: Verstappen moet gewoon zorgen dat Hamilton de finish niet haalt.

Tóch?

Kamikazeactie

Het is de kwestie die de hele F1-wereld bezig houdt in de aanloop naar zondag.

Voormalig wereldkampioen Damon Hill smeekte de wedstrijdleiding al om bij voorbaat duidelijke sancties op te leggen voor een beslissende crash. “Pakken ze punten af? Wat is de straf?”, vraagt hij zich af. Hill, momenteel analist, was in 1994 zélf de pineut in een vergelijkbaar scenario met Michael Schumacher.

Alleen acht de gerespecteerde Nederlandse FIA-steward Peter Oord de kans op zo’n zware sanctie weinig waarschijnlijk. “Want deze race is niet anders dan de eerste of de twaalfde”, benadrukte hij in een interview met NOS. "Bij incidenten wordt steeds rekening gehouden met de strafmaat bij soortgelijke cases uit het verleden."

De twee kemphanen kwamen al meerdere keren met elkaar in aanraking. De internationale motorsportfederatie strafte Verstappen in Monza met een gridstraf na een botsing. En vorige week met een tijdstraf na een “brake check” met Hamilton achter zich. Maar dus nooit een puntenaftrek.

In een verder verleden was dat evenmin het geval tijdens allesbepalende races. Senna kroonde zich in 1990 tot kampioen na de veelbesproken crash met Post. En ook Schumacher mocht vier jaar later een eerste wereldtitel vieren nadat hij Hill van de baan had gereden.

Alleen in 1997 kwam de Duitse legende niét met een kamikazeactie weg. Na een bijzonder opzichtige botsing met Jacques Villeneuve schrapte de FIA Schumacher volledig uit de WK-stand.

Er zijn dus grenzen aan het toelaatbare. Zondag zal er voor Verstappen toch een béétje discussie over de aansprakelijkheid van een eventuele crash moeten zijn.

Afgelopen weekend kwamen Verstappen en Hamilton al met elkaar in aanraking. De Nederlander kreeg toen een tijdstraf.

Overremmen

Dat brengt ons bij het volgende punt... Hoe rij je dan iemand van de baan, zonder daar de ultieme prijs voor te betalen?

"Het makkelijkste is minder remmen in de remzone en er achteraan tegenop rijden", vertelt autocoureur Sam Dejonghe in De Tribune. "Dan kun je altijd zeggen dat je jezelf overremd hebt en is een bestraffing niet mogelijk." Hamilton van de baan duwen is minder makkelijk volgens Dejonghe. "Kijk maar hoe die fragiele voorvleugel van Hamilton vorig weekend toch standhield na die botsing."

Het probleem voor Verstappen is dat Pérez de laatste tijd niet meer in de buurt van Hamilton is geweest. F1-commentator Gert Vermersch

Nog een andere denkpiste: waarom gebruikt Verstappen zijn ploegmaat Sergio Pérez niet als kanonnenvlees in Abu Dhabi? "Het probleem is dat Pérez de laatste tijd niet meer in de buurt van Hamilton is geweest", weet F1-commentator Gert Vermersch. "Dat kan Bottas wel nog zeggen. Die heeft Hamilton dit seizoen al veel meer diensten bewezen dan Perez aan Verstappen."

Gebruikt Verstappen zijn ploegmaat Pérez misschien als kanonnenvlees?

Smet op carrière

Het is alleen maar de vraag of Verstappen en Red Bull het allemaal wel zó vuil willen spelen. Niks mooiers dan een kampioenschap te winnen door gewoon de snelste te zijn, natuurlijk. De teambazen verkondigden vooraf (uiteraard) dat ze hopen op een faire race zonder brokken. Ook in het wereldje bidden waarnemers dat het meest onwaarschijnlijke seizoen in jaren niet met een valse noot eindigt. "Het zou de waarde van de sport devalueren", vindt journalist David Tremayne. "Zeker na zo'n geweldige strijd." Mogelijk zou de reputatie van Verstappen eveneens een flinke tik incasseren. Want hoe ver ben je bereid te gaan voor een wereldtitel? De Nederlander heeft de toekomst voor zich en zet wellicht nog meerdere kampioenschappen op zijn palmares. Wil je dan om dat ene moment herinnerd worden? Ook Schumacher moest het lange tijd bekopen na het incident met Hill in 1994. Volgens velen is het nog steeds een smet op de Duitser zijn indrukwekkende carrière . Al onthouden de meesten uiteraard alleen de zeven wereldtitels. Verstappen racet zondag met een engeltje en duiveltje op zijn schouders. Benieuwd naar wie hij zal luisteren...