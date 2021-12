De grote 3 van de Lakers zijn op de afspraak in klassieker tegen de Celtics

De La Lakers versus de Boston Celtics, dat is een duel tussen de twee meest succesvolle teams in de NBA-geschiedenis.



In die topper draaide de gouden driehoek van de Lakers - misschien wel voor het eerst dit seizoen - op volle toeren. LeBron James was de topschutter met 30 punten en vond veel steun bij Russell Westbroek (24 punten, 11 rebounds) en Anthony Davis, die goed was voor 17 punten en 16 rebounds.



Dankzij die sterke prestaties wonnen de Lakers met 117-102 van de Celtics, die met Jayson Tatum (34 punten) wel de topscorer van de wedstrijd in hun team hadden.



Brooklyn, de nummer 1 in de Eastern Conference, had het niet makkelijk op bezoek bij Dallas: 99-102. Kevin Durant en James Harden waren samen goed voor 47 punten. Bij thuisploeg Dallas tekende Luka Doncic voor 28 punten.