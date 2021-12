10 weetjes over Magnus Carlsen, de grootste schaker aller tijden?

Met groot machtsvertoon heeft Magnus Carlsen zijn wereldtitel schaken verlengd. Hiermee vestigt hij zijn naam als meer dan waarschijnlijk de beste schaker uit de geschiedenis. Maar Magnus Carlsen is zoveel meer dan enkel een schaker. 10 zaken die u (wellicht) nog niet wist over de Noor.

1. Hij woonde een jaar in Brussel

De vader van Magnus Carlsen, Henrik, werkte voor oliemaatschappij ExxonMobil, een job die hem over de hele wereld bracht. In 1997 streek hij samen met zijn gezin neer in Brussel. De 7-jarige Carlsen vond het geweldig in België, vooral omdat het klimaat hier aangenamer is dan in Noorwegen en hij dus het hele jaar door kon voetballen. De jonge Magnus drong er dan ook op aan om in Brussel te blijven wonen, maar na een jaar keerde de familie Carlsen toch terug naar het Hoge Noorden.

Een dromerige Magnus Carlsen op zijn 7e.

2. Hij was een wonderkind

Bijna alle schaaktoppers toonden in hun prille jeugd al tekenen van genialiteit en Carlsen was hierin geen uitzondering. Op zijn 5e kende hij al alle landen van de wereld, samen met hun hoofdstad, vlag en bevolkingsaantal. Op zijn 2e legde hij ook al een puzzel met 50 stukken. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat Carlsen in 2004 op 13 jaar en 4 maanden toen de op één na jongste grootmeester schaken werd.

3. Een ex-voetbalinternational bracht hem naar de schaaktop

Het schaaktalent van Carlsen bleef in Noorwegen niet onopgemerkt en zo kwam hij al snel onder de vleugels van Simen Agdestein, op dat moment de beste schaker van Noorwegen. Die Agdestein is een opmerkelijke figuur, want jarenlang combineerde hij zowel schaken als voetbal op het allerhoogste niveau. Als aanvaller bij Lyn stond hij te boek als een van de grootste talenten van het land. Hij werd ook 8 keer opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg (en scoorde daarin 1 keer, tegen Tsjecho-Slovakije), maar door een knieblessure moest hij op zijn 25e al stoppen met voetbal.



Simens broer Espen Agdestein is nu nog altijd de manager van Magnus Carlsen.

4. Hij versloeg bijna 7 miljoen spelers in Fantasy Premier League

Magnus Carlsen is een grote voetbalfan. Nadat hij in 2013 wereldkampioen was geworden, mocht hij de aftrap geven bij zijn favoriete Spaanse club, Real Madrid. Hij is ook bevriend met dat andere Noorse supertalent, Dortmund-spits Erling Haaland. Daarnaast is Carlsen een fanatieke volger van de Premier League. Met zijn kennis van het voetbal én zijn analytische geest is hij op de koop toe een van de sterkste spelers in de razend populaire Fantasy Premier League, een online voetbalspel waar meer dan 7 miljoen liefhebbers aan deelnemen. In het seizoen 2019-2020 leek Carlsen zelfs even uitzicht te hebben op de eindzege (hij stond zelfs een tijdje op de 1e plaats), maar uiteindelijk landde hij in de top 10.

Carlsen kreeg de FPL-rangschikking ingekaderd toen hij op 1 stond

5. Zijn aliassen op schaakwebsites verraden zijn liefde voor de NBA

Naast voetbal is Carlsen ook een grote liefhebber van basketbal. Op rustdagen, zoals ook tijdens het WK in Dubai, werpt hij regelmatig een balletje. Bovendien volgt hij de NBA op de voet. Zijn liefde voor de Amerikaanse basketbalcompetitie wordt duidelijk als je de aliassen van Carlsen op de verschillende schaakwebsites bekijkt: op Lichess was hij eerst Dr. Drunkenstein (een verwijzing naar Dr. Dunkenstein, de bijnaam van NBA-speler Darrell Griffith), om die naam later te veranderen in Dr. Nykterstein (van dronken naar nuchter dus). Een ander populair profiel van Magnus Carlsen is Magzy Bogues, waarin hij zijn eigen naam verweeft in die van de legendarische (want de kleinste ooit) NBA-speler Muggsy Bogues. De eerste tweet die Carlsen verstuurde na de kamp tegen Nepomniasjtsji - slechts een paar minuten na het einde van de laatste partij - was niet toevallig een foto van Kobe Bryant.

6. Cosmopolitan nomineerde hem voor Sexiest Man Alive

Magnus Carlsen heeft de verdienste dat hij het suffe imago van de schaaksport heeft afgestoft. Dat heeft hij voor een deel te danken aan zijn spectaculaire speelstijl en zijn prikkelende persoonlijkheid, maar ook door zijn looks, die niet helemaal stroken met het cliché van de schaaknerd.



Het leverde Carlsen, vooral in het begin van zijn carrière, behoorlijk wat werk op als fotomodel. Zo was hij samen met actrice Liv Tyler het uithangbord van kledingmerk G-Star Raw. In 2013 zette het magazine Cosmopolitan hem ook op de lijst van Sexiest Men Alive.

Magnus Carlsen met Liv Tyler.

7. Privéleven en liefdesleven: geheimzinnigheid troef

Hoewel Carlsen regelmatig opduikt in de internationale media is hij over zijn persoonlijk leven uiterst terughoudend en zelfs geheimzinnig. Over zijn relaties komt slechts heel zelden iets naar buiten. Toen hem naar aanleiding van de WK-match in 2018 gevraagd werd of hij "vrouwelijke steun" had tijdens de tweekamp, antwoordde hij in typische Carlsen-stijl: "Ik denk het niet. Vrouwen haten mij, ik stoot hen af."

8. Humor en "trolling"

Die laatste uitspraak over zijn liefdesleven typeert Carlsen ten voeten uit. Voortdurend probeert hij mensen op het verkeerde been te zetten met zijn humor. De Noor is dan ook een meester in "trolling". Vaak steekt hij op zijn onderkoelde manier de draak met iets of iemand, niet zelden op de sociale media. Eerder dit jaar waagde Carlsen zich aan een bijzonder experiment, toen hij deelnam aan het Noorse tv-programma "Ikke lov å le på hytta" ("Lach niet in de berghut"). Hierin worden enkele beroemdheden opgesloten in een chalet, waarbij het de bedoeling is dat ze elkaar aan het lachen brengen. Wie in de lach schiet, valt af. "Het moeilijkste was om niet te lachen met mijn eigen grappen", zei Carlsen hierover, zoals gewoonlijk tongue in cheek. "Ik vind mijzelf immers zó grappig dat ik altijd al wat begin te grijnzen als ik aan iets grappigs denk, nog voor ik het gezegd heb."

9. Hij investeert zwaar in online schaaktoernooien... om die vervolgens zelf te winnen

Carlsen heeft met zijn schaakbezigheden al meer dan één goedbelegde boterham verdiend. Samen met zijn vader Henrik investeerde hij een groot deel van zijn geld in de Play Magnus Group, die als PMG op de beurs staat genoteerd. Het grootste deel van de activiteiten van de Play Magnus Group situeert zich - niet verrassend - in de schaakwereld. Er is de Play Magnus-app, waarmee je kunt schaken tegen een virtuele Carlsen op verschillende leeftijden, er is het populaire Chessable, waar topschakers hun ideeën over schaken delen in verschillende cursussen, en er is Chess24, een van de populairste online schaakwebsites. Daarnaast sprongen Carlsen en co aan het begin van de lockdown op de online schaaktrein door de Magnus Carlsen Chess Tour te organiseren, een reeks toernooien waarin topschakers elkaar bekampen vanuit hun eigen woning. Dat groeide nadien uit tot de lucratieve Champions Chess Tour (prijzenpot: 1,5 miljoen dollar). Een deel daarvan vloeide gewoon terug naar de organisator, want Carlsen won beide edities.

10. Gastrol in The Simpsons