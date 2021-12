Volley Vlaanderen: "We behouden onverminderd het vertrouwen in Gert Vande Broek"

"Volley Vlaanderen betreurt de manier waarop in het Canvasprogramma "De

prijs van de winnaar" aan de hand van getuigenissen van oud-speelsters een

negatief en uiterst eenzijdig beeld wordt geschetst van Gert Vande Broek, sinds

2008 onafgebroken coach van de nationale vrouwenploeg, de Yellow Tigers", lezen we in het persbericht.

"Vanaf dag één van zijn aanstelling - nu 13 jaar geleden - is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest. Vandaag stellen we vast dat het opleidingsniveau er op tactisch, fysiek en mentaal vlak substantieel op vooruit is gegaan."

"Het aandeel van Vande Broek kan daarin onmogelijk overschat worden. Ook voor de federatie heeft hij als bondscoach zowel voor als achter de schermen vooruitstrevend werk verricht. De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich."

"Topsporters en hun coaches maken samen vaak deel uit van een langdurig traject. Dat onderweg soms extreme emoties de overhand kunnen nemen mag duidelijk zijn. Momenten van hoogspanning zorgen voor tranen van geluk, maar leiden bij momenten ook tot harde woorden."