Ultra's Standard roepen op tot boycot: "Bestuur is voornaamste probleem"

Standard besloot gisteren om een deel van zijn stadion te sluiten na de supportersprotesten in de Waalse derby tegen Charleroi. De wedstrijd werd ontsierd door de Luikse supporters, die vuurpijlen op het veld gooiden en uiteindelijk ook het veld bestormden.

Maar die strenge maatregelen lijken alleen maar olie op het vuur te gooien. De Ultra's van Standard wijzen met een beschuldigende vinger naar "pseudo-directeur" Alexandre Grosjean en voorzitter Bruno Venanzi. "Er borrelt al een tijdje woede op in de tribunes. Die hebben wij zondag vertaald", klinkt het in een communiqué.

"Dertien jaar al zijn we in eigen huis ongeslagen tegen Charleroi. En zelfs al gaat het niet zo goed met Standard, we hoopten zondag op winst", aldus de Ultra's. "Maar wat kregen we: een complete vernedering."

"Het verval van Standard is al een tijdje bezig. Al maanden en jaren wordt het geduld van de supporters ernstig op de proef gesteld. Vandaag kunnen we niet meer dieper zakken. Extreme situaties vragen extreme reacties."

"Want behalve dat Standard op de rand van de financiële afgrond zit, zakken we nu ook steeds verder weg in het klassement. Wat wordt de volgende stap?"