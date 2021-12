Tom Boonen: "Ik vrees ervoor dat Hamilton zijn 8e wereldtitel pakt"

Autocoureur en wielerkampioen Tom Boonen mist geen Formule 1-race, net als olympisch hockeykampioen Alexander Hendrickx. Allebei zitten ze zondag op het puntje van hun stoel voor de afsluiter van het spannendste kampioenschap in jaren.

Tom Boonen: "Zondag na de Grote Prijs van Saudi-Arabië moest ik al even bekomen. Ik heb zitten roepen voor mijn scherm. Dat had ik dit jaar maar een keer eerder gedaan: voor Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix."

Alexander Hendrickx: "Ik supporter zondag sowieso voor Max Verstappen. Sinds de docureeks Drive to survive heb ik de smaak te pakken en Max is met voorsprong mijn favoriete Formule 1-coureur. Ik houd van zijn rijstijl: lekker agressief."

Boonen: "Na de Schumacher-jaren was ik het even kwijt, Max heeft mijn enthousiasme weer aangewakkerd. Omdat hij een streekgenoot is, maar vooral voor zijn geniale moves. Met grote ogen zit ik daar naar te kijken. Max is een pure racer."



Hendrickx: "Hij racet zonder de risico's te schuwen. Heerlijk!"

Boonen: "Dat risico kon hij in Saudi-Arabië ook nemen, omdat het Hamilton is die moet achtervolgen. Die kon zich zulke risico's minder permitteren."